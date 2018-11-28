В Индии пассажир самолета пошутил о террористах и попал в полицию

Полиция в Индии арестовала 21-летнего пассажира рейса Калькутта–Бомбей после неудачных шуток про террористов. Об этом пишет Telegraph India.

Инцидент произошел в конце ноября. Йогведант Поддар направлялся самолетом из Калькутты в Бомбей, однако не добрался до места назначения, поскольку его задержала полиция. В салоне самолета он сделал несколько селфи, закрыв лицо платком, и отправил их своим друзьям в Snapchat с подписью: «Террорист на борту. Уничтожаю женские сердца».

Эти слова случайно прочел один из пассажиров лайнера и испугался. Мужчине показалось, что там Поддар написал: «Террорист на борту. Уничтожу всех людей». Он сообщил об этом экипажу самолета, после чего 21-летний шутник был снят с рейса и задержан, сообщает телеканал «360».

Поначалу пассажир не воспринял происходящее всерьез, смеялся во время допроса и пояснил, что просто отправил фотографии своим друзьям. Он также объяснил, что закрыл лицо платком из-за того, что чихал. В участок приехали также его семья и друг, которому Поддар отправил селфи. Всего в полиции задержанный провел 10 часов, его отпустили после того, как правоохранители убедились, что он не представляет никакой опасности.

18 ноября сообщалось, что в столичном аэропорту Домодедово с рейса Москва–Анталья сняли пьяного авиадебошира.