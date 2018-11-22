Пассажир поезда Москва–Владивосток напал на полицейского

Пассажир поезда, следовавшего по маршруту Москва–Владивосток, ранил ножом сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в Забайкальском крае в поезде вечером 21 ноября. Находясь в нетрезвом состоянии, пассажир нанес сотруднику транспортной полиции несколько ударов ножом в область груди и правой руки. Другой полицейский сумел обезоружить нападавшего и задержать его. Пострадавший сотрудник МВД госпитализирован, пишет RT.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

17 ноября сообщалось, что в Москве мужчина ранил ножом полицейского.