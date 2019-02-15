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СК организовал проверку после гибели мужчины на пожаре в Туле

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В тульском поселке Косая Гора произошел пожар в доме на двух хозяев. Погиб один человек. СУ СКР по Тульской области проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел ночью 14 февраля в доме на двух хозяев на улице Горняк. По данным МЧС, на месте происшествия было обнаружено тело 55-летнего мужчины. В одной части дома огонь разрушил крышу, строение выгорело изнутри. В другой — обрушилась крыша и мансарда.

Было установлено, что погибший на пожаре мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками, сообщает ИА «Тульские новости».

СКР организовал доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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