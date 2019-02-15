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Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Краснодаре

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Следователи начали проверку по факту гибели двухлетнего ребенка в результате пожара в Краснодаре. Мама мальчика госпитализирована.

По данным правоохранительных органов, семья проживала в бытовом вагончике в садовом товариществе. На момент возгорания женщина была во дворе, тогда как ее сын находился в вагончике. Заметив пожар, жительница Краснодара бросилась в бытовку, но вынести сына не смогла из-за сильного задымления. В результате ребенок скончался, сообщает RostovGazeta.

Женщина госпитализирована с отравлением угарным газом. Следователи начали проверку по факту пожара, в качестве предварительной версии о причинах возгорания рассматривается замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Орловской области уголовное дело возбуждено по факту смерти женщины и двух малолетних детей при пожаре. По предварительной версии, возгорание произошло в результате короткого замыкания.

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