Прямой эфир

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Орловской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей и их матери в результате пожара в Орловской области. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Пожар произошел в селе Липовец в частном деревянном доме. Детей без признаков жизни очевидцы вынесли из горящего здания до приезда спасателей. Пожар был локализован в течение часа. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, пишет InfoOrel.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области четыре ребенка растопили печь в доме бензином, в результате чего произошел пожар. Испугавшись огня, они смогли самостоятельно выбраться на улицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели справились с пожаром в детском доме Нижнего Тагила
Два человека погибли в Челябинске при пожаре на заводе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017