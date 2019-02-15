Женщина и двое детей погибли при пожаре в Орловской области

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей и их матери в результате пожара в Орловской области. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Пожар произошел в селе Липовец в частном деревянном доме. Детей без признаков жизни очевидцы вынесли из горящего здания до приезда спасателей. Пожар был локализован в течение часа. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, пишет InfoOrel.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области четыре ребенка растопили печь в доме бензином, в результате чего произошел пожар. Испугавшись огня, они смогли самостоятельно выбраться на улицу.