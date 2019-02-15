Назван регион с самыми высокими зарплатами учителей

Больше всего российские учителя зарабатывают на Чукотке, где их средняя зарплата составляет более 93 тыс. рублей. Об этом 15 февраля сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Росстата.

На второй и третьем месте расположились Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) со средней зарплатой в районе 90 тыс. рублей. Четвертое и пятое место заняли Ненецкий автономный округ и Сахалинская область с зарплатами в 79 и 71 тыс. рублей соответственно.

Меньше всего получают педагоги Северо-Кавказского Федерального округа. В таких регионах как Карачаево-Черкесия, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Северная Осетия средняя зарплата учителей составляет от 20 до 23 тыс. рублей.

Накануне нового года руководитель департамента образования столицы Исаак Калина заявил, что средняя зарплата учителя в московской школе составила 107,6 тыс. рублей в 2018 году.