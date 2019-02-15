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Назван регион с самыми высокими зарплатами учителей

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Больше всего российские учителя зарабатывают на Чукотке, где их средняя зарплата составляет более 93 тыс. рублей. Об этом 15 февраля сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Росстата.

На второй и третьем месте расположились Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) со средней зарплатой в районе 90 тыс. рублей. Четвертое и пятое место заняли Ненецкий автономный округ и Сахалинская область с зарплатами в 79 и 71 тыс. рублей соответственно.

Меньше всего получают педагоги Северо-Кавказского Федерального округа. В таких регионах как Карачаево-Черкесия, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Северная Осетия средняя зарплата учителей составляет от 20 до 23 тыс. рублей.

Накануне нового года руководитель департамента образования столицы Исаак Калина заявил, что средняя зарплата учителя в московской школе составила 107,6 тыс. рублей в 2018 году.

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