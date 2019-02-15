В «Тануки» извинились за «креативную» рекламу

Сеть ресторанов японской кухни «Тануки» принесла извинения за выпущенную ко Дню святого Валентина рекламу, которую раскритиковали в Сети.

14 февраля в соцсетях компании появился пост, в котором ресторан сравнил двух девушек с разными фигурами.

По задумке авторов, модель стандартных размеров была посетительницей «Тануки», а фото второй девушки, плюс-сайз модели, сопроводили надписью «После похода в го-го пиццу».

Пользователи не оценили рекламу, посчитав ее насмешкой над людьми с избыточным весом. Кроме того, многие узнали в полной девушке модель Уитни Тор, которая набрала вес в связи с заболеванием.

Скандальную публикацию удалили, а руководство ресторанной сети обратилось к клиентам с извинениями.

«Мы приносим извинения за неуместный креатив. Признаем, что перегнули палку. Хотелось быть провокационными, но чувство меры покинуло нас», — написали они в Facebook.

В феврале бренд спортивной одежды Reebok запустил в соцсетях проект #НИВКАКИЕРАМКИ с фотографиями женщин, профессионально занимающихся смешанными единоборствами. Лозунги на снимках вызвали широкий резонанс.

Так, в одном постере девушек призывали «пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо», а на другом сравнивали то, как женщину носят на руках, с вынесением гроба на похоронах.

В рекламе приняли участие чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова.