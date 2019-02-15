Прямой эфир

В «Тануки» извинились за «креативную» рекламу

0
Фото: facebook.com/tanuki.official
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сеть ресторанов японской кухни «Тануки» принесла извинения за выпущенную ко Дню святого Валентина рекламу, которую раскритиковали в Сети.

14 февраля в соцсетях компании появился пост, в котором ресторан сравнил двух девушек с разными фигурами.

По задумке авторов, модель стандартных размеров была посетительницей «Тануки», а фото второй девушки, плюс-сайз модели, сопроводили надписью «После похода в го-го пиццу».

Пользователи не оценили рекламу, посчитав ее насмешкой над людьми с избыточным весом. Кроме того, многие узнали в полной девушке модель Уитни Тор, которая набрала вес в связи с заболеванием.

Скриншот из Twitter

Скандальную публикацию удалили, а руководство ресторанной сети обратилось к клиентам с извинениями.

«Мы приносим извинения за неуместный креатив. Признаем, что перегнули палку. Хотелось быть провокационными, но чувство меры покинуло нас», — написали они в Facebook.

В феврале бренд спортивной одежды Reebok запустил в соцсетях проект #НИВКАКИЕРАМКИ с фотографиями женщин, профессионально занимающихся смешанными единоборствами. Лозунги на снимках вызвали широкий резонанс.

Так, в одном постере девушек призывали «пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо», а на другом сравнивали то, как женщину носят на руках, с вынесением гроба на похоронах.

В рекламе приняли участие чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чемпионка из рекламы Reebok прокомментировала скандальные лозунги
Новое нижнее белье от Рианны оскорбило полных женщин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017