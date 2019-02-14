Капремонт больницы во Владимирской области будут еженедельно проверять

Во Владимирской области создадут комиссию по контролю за ходом капитального ремонта зданий больницы в городе Струнино Александровского района. Соответствующее распоряжение отдал глава Владимирской области Владимир Сипягин.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в состав новой комиссии вошли представители департаментов архитектуры, здравоохранения, строительства, а также областной инспекции государственного строительного надзора и руководство больницы. Председателем назначен врио первого заместителя главы региона Максим Бруснецов, пишет ИА «Владимирские новости».

Предполагается, что комиссия будет осуществлять еженедельный контроль за ходом капитального ремонта.

Ранее в феврале сообщалось о том, что в больнице в Струнино откроют дерматологический стационар на 20 коек. Разместится он на первом этаже в 4-м корпусе, где до капитального ремонта располагалось психиатрическое отделение.