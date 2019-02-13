Жителям Челябинской области предложили жаловаться на сосульки

Жители Челябинской области могут пожаловаться на сосульки и наледь на крышах и таким образом ускорить процесс их очистки. С подобным предложением выступила Государственная жилищная инспекция. Там считают, что проверка гражданами работы управляющих компаний сможет ускорить и улучшить уборку.

Челябинцы должны сфотографировать ледяной навес и отправить в инспекцию. Затем снимок передадут в управляющую компанию. Если оперативных мер не последует, по этому адресу отправится инспектор ведомства.

В Госжилинспекции напомнили, что несвоевременная очистка крыш многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий является грубым нарушением, за что управляющая компания может лишиться лицензии. Ответственные за управление домами могут быть оштрафованы на 300 тыс. рублей.

При повторном нарушении многоквартирный дом будет исключен из реестра лицензий. Если же будет причинен вред здоровью граждан и повреждено их имущество, УК могут привлечь к уголовной ответственности, отмечает 1obl.ru.

Ранее Челябинская область стала пилотным регионом для реализации закона об управлении качеством воздуха через систему квотирования выбросов.