В Петербурге прошел благотворительный арт-фестиваль «Старая школа»
В Санкт-Петербурге прошел благотворительный арт-фестиваль «Старая школа». Его цель — привлечь внимание к проблемам пожилых людей в домах престарелых. Организатором фестиваля выступил полуфиналист конкурса «Лидеры России» Ярослав Соломатин.
В Санкт-Петербурге прошел благотворительный арт-фестиваль «Старая школа». Его цель — привлечь внимание к проблемам пожилых людей в домах престарелых. Организатором фестиваля выступил полуфиналист конкурса «Лидеры России» Ярослав Соломатин.