В Южном Судане разбился вертолет ООН

На базе ООН в Южном Судане разбился вертолёт Ми-8. На борту находились 23 эфиопских миротворца. Трое погибли, десять человек получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Миротворческая миссия ООН располагается в районе Абьей. О принадлежности региона Судан и Южный Судан ведут спор уже 7 лет.