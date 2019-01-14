Меры пожарной безопасности усилят в деревянном жилом фонде Якутска

В деревянном жилом фонде Якутска усилят меры противопожарной безопасности. Соответствующую работу управляющие компании и ТСЖ должны завершить до 1 сентября 2019 года. Поручение дала глава города Сардана Авксентьева.

Как поясняет ИА SakhaNews, необходимо обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и установить дополнительные гидранты в районах деревянной жилой застройки. Этот вопрос городские власти будут решать с представителями АО «Водоканал», АО «Теплоэнергия», Якутской ТЭЦ и пожарными службами.

Также УК должны провести общие собрания жителей деревянных многоквартирных домов по вопросу установки систем раннего обнаружения пожара с выводом сигнала на пульт единой диспетчерской службы. Руководителям управ поручено усилить работу по информированию населения о соблюдении мер пожарной безопасности.

В городской администрации должно пройти тематическое совещание для определения очередности установки систем противопожарной сигнализации в деревянном жилом фонде. В бюджете предусмотрены на это средства. Также могут быть привлечены внебюджетные источники.

12 января в Якутске произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Один человек погиб, 50 жильцов эвакуировали.