МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»

МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

По данным издания, получившие письма компании обратились в министерство с просьбой разъяснить, как реагировать на подобные послания. МИД посоветовал воздержаться от реакции, однако сам счел письма с угрозами провокацией.

В понедельник, 14 января, ведомство федерального канцлера вместе с министерством иностранных дел планируют обсудить инцидент и согласовать реакцию.

Немецкие политики призвали к жесткому ответу и раскритиковали Гренелла.

12 января посол США разослал письма нескольким немецким компаниям с угрозой санкций из-за «Северного потока – 2» и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем».

При этом представитель Гренелла заявил, что американский дипломат лишь хотел донести позицию Вашингтона по данному вопросу, а не угрожать.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.

США неоднократно выражали недовольство реализацией проекта и требовали от Европы отказаться от газопровода. Вашингтон не скрывает, что планирует продавать европейским странам свой сжиженный природный газ (СПГ).

Против проекта также Украина, которая боится снижения транзита российского топлива через свою территорию, Польша, Латвия, Литва.

Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

В Германии отмечали, что ЕС не откажется от газопровода, который способен обеспечить энергетическую безопасность Европы и призывали США не вмешиваться.