В Венесуэле спецслужбы освободили главу оппозиционного парламента

Представители Боливарианской службы национальной разведки (СЕБИН) освободили председателя Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщил аргентинский телеканал Todo Noticias.

Главу оппозиционного парламента задержали по время поездки на политический митинг недалеко от города Ла-Гуайра (столица северного штата Варгас). Ранее 13 января сообщалось, что председатель парламента задержан спецслужбами.

10 января Николас Мадуро во второй раз стал главой государства. Его избрали на новый шестилетний срок в мае прошлого года. Тогда в стране на фоне тяжелой экономической ситуации решили провести досрочные президентские выборы.

Оппозиция назвала вновь избранного лидера узурпатором. Верховный суд Венесуэлы в изгнании, находящийся в Вашингтоне, призвал Гуайдо взять на себя полномочия президента. Председатель парламента заявил о готовности взять на себя обязанности главы государства. По его словам, конституция позволяет ему назначить новые выборы. Несколько дней назад Гуайдо призывал граждан выйти 23 января на массовую акцию протеста.

Некоторые страны также отказались признавать итоги голосования. Так называемая «группа Лимы» посчитала, что избрание Мадуро на новый президентский срок в Венесуэле не соответствует международным стандартам. Подписи под документом поставили Аргентина, Бразилия, Гайана, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Люсия и Чили. Они призвали Мадуро не вступать в должность президента Венесуэлы и передать исполнительную власть Национальной ассамблее (парламенту) южноамериканской страны. Вашингтон активно поддержал данную позицию.

МИД РФ, в свою очередь, указал на попытки США сменить власть в Венесуэле и назвал их неприкрытым посягательством на суверенитет страны.