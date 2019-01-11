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Российский МИД обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Попытки формирования Соединенными Штатами альтернативных правительственных структур в Венесуэле представляют собой неприкрытое посягательство на суверенитет страны, сообщается 11 января на сайте российского Министерства иностранных дел.

В МИДе заявили, что это абсолютно бесперспективный путь, а дальнейший раскол в венесуэльском обществе нужно прекратить.

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«Требуется содействие поиску внутреннего согласия, объединению усилий правительства и оппозиции в интересах снижения напряженности, оздоровления обстановки в стране, управления государством на объединительных началах», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство также выразило готовность продолжать тесное сотрудничество с южноамериканской страной, ее народом и властями, отметив, что отношения России и Венесуэлы устойчиво развиваются по всем направлениям.

«Продолжим оказывать Венесуэле содействие по выходу из сложной экономической ситуации», — написали в МИДе.

10 января переизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй шестилетний срок. Инаугурация прошла в здании Верховного суда Боливарианской Республики Венесуэла. На церемонию принесения присяги прибыли президенты Сальвадора, Никарагуа, Боливии, Южной Осетии и глава госсовета Кубы. Кроме того, в зале присутствовали представители России, Китая и Турции. Из «Группы Лимы», объединяющей латиноамериканские государства, инаугурацию посетили только представители Мексики.

При этом множество мировых политиков, в том числе представители ЕС, не приехали на церемонию. 20 мая в Венесуэле, испытывающей серьезные экономические проблемы, прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был избран на новый срок. Ряд мировых лидеров назвали выборы сфабрикованными. Они пообещали не признавать результатов голосования.

4 января «Группа Лимы» (12 государств Америки) посчитала, что избрание Мадуро на новый президентский срок в Венесуэле не соответствует международным стандартам. Поддержку этой позиции высказал госсекретарь США Майк Помпео.

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