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В Венесуэле спецслужбы задержали главу оппозиционного парламента

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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Боливарианская служба национальной разведки (СЕБИН) задержала председателя Национального собрания Венесуэлы Хуана Гуайдо. Информация об этом появилась в воскресенье, 13 января, в его Twitter.

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При этом отмечается, что местонахождение главы оппозиционного парламента не установлено.

20 мая 2018-го в Венесуэле из-за тяжелой экономической ситуации прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был переизбран на новый шестилетний срок. Он вступил в должность в январе этого года.

Оппозиция назвала его узурпатором. Верховный суд Венесуэлы в изгнании, находящийся в Вашингтоне, призвал Гуайдо взять на себя полномочия президента. Председатель парламента заявил о готовности взять на себя обязанности главы государства. По его словам, конституция позволяет ему назначить новые выборы.

Ряд стран отказались признавать итоги голосования. Так называемая «группа Лимы» посчитала, что избрание Мадуро на новый президентский срок в Венесуэле не соответствует международным стандартам. Подписи под документом поставили Аргентина, Бразилия, Гайана, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Люсия и Чили. Они призвали Мадуро не вступать в должность президента Венесуэлы и передать исполнительную власть Национальной ассамблее (парламенту) южноамериканской страны. Вашингтон активно поддержал данную позицию.

МИД РФ, в свою очередь, указал на попытки США сменить власть в Венесуэле и назвал их неприкрытым посягательством на суверенитет страны.

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