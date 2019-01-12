США отказались признавать власть Мадуро в Венесуэле

США не признают власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, считают его диктатором и будут оказывать давление на руководство республики, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Соединенные Штаты не признают незаконные претензии венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на власть. Его «выборы» в мае 2018 года во всем мире сочли несвободными, нечестными и не заслуживающими доверия», — приводит выдержку из письменного заявления Болтона 12 января «РИА Новости».

По мнению американского политика, «незаконный режим» Мадуро должен прислушаться к требованиям венесуэльцев свободно избирать своих лидеров.

«Мы продолжим использовать всю экономическую и дипломатическую мощь США для восстановления демократии в Венесуэле», — добавил Болтон.

20 мая в Венесуэле из-за тяжелой экономической ситуации прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Николас Мадуро был переизбран на новый шестилетний срок. Ряд стран отказались признавать итоги выборов.

10 января Мадуро вступил в должность.

При этом представители «Группы Лимы», объединяющей латиноамериканские государства, заявили, что избрание Мадуро не соответствует международным стандартам. Вашингтон активно поддержал данную позицию.

МИД РФ, в свою очередь, указал на попытки США сменить власть в Венесуэле и назвал их неприкрытым посягательством на суверенитет страны.