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Кандидат на пост президента Украины рассказал о слежке спецслужб

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Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук
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Зарегистрированный кандидат для участия в выборах президента Украины от партии «Объединение «Самопомощь», мэр Львова Андрей Садовой заявил, что за ним следят спецслужбы. Об этом 13 января сообщает местная радиостанция «Громадское радио».

По словам политика, 12 января за ним безотрывно следовал автомобиль. Позже выяснилось, что это были представители украинских спецслужб.

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«Ну вот сегодня я увидел, что за машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит, думал — кто? Но дали информацию, что это спецслужбы. Хотя должны были сообщить, что они какой-то надзор за мной устанавливают. Но решили, наверное, это сделать самостоятельно», — сказал Садовой.

12 января сообщалось, что украинского экс-министра обороны, председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, выдвинутого на президентские выборы, вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), который должен состояться 15 января. Вечером того же дня пресс-служба СБУ подтвердила факт отправки повестки сообщив, что Гриценко обнародовал данные о событиях в Крыму и Донбассе в 2014 году.

11 января один из лидеров украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил министерство иностранных дел Украины в использовании административного ресурса с целью организации массовых фальсификаций на предстоящих выборах президента страны.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. ЦИК страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 31 мая.

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