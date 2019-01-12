Претендента на пост президента Украины вызвали на допрос в СБУ

Украинского экс-министра обороны, председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), который должен состояться 15 января. Об этом 12 января сообщает местное издание «Капитал».

«Я подтверждаю, действительно я получил повестку на допрос в СБУ. Я пойду туда во вторник в 11:00», — сказал политик. Гриценко добавил, что ему ничего не известно о причине такого приглашения, и посоветовал узнать ее у действующего президента Украины Петра Порошенко.

«Он лучше знает, почему меня туда вызывают», — резюмировал Гриценко.

В этот же день Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на пост президента страны. Он сообщил, что залог за участие в президентских выборах в 2,5 млн гривен (более $88 тыс.) внесла партия «Гражданская позиция».

Согласно последним данным соцопроса, Гриценко входит в пятерку лидеров президентского рейтинга, его готовы поддержать 11,1% избирателей.

11 января один из лидеров украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил министерство иностранных дел Украины в использовании административного ресурса с целью организации массовых фальсификаций на предстоящих выборах президента страны.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. ЦИК страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 31 мая.