Прямой эфир

Претендента на пост президента Украины вызвали на допрос в СБУ

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинского экс-министра обороны, председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), который должен состояться 15 января. Об этом 12 января сообщает местное издание «Капитал».

Сомнительная кампания: чего ждать от Украины в 2019 году
Почему Киев неизбежно продолжит политику провокаций

«Я подтверждаю, действительно я получил повестку на допрос в СБУ. Я пойду туда во вторник в 11:00», — сказал политик. Гриценко добавил, что ему ничего не известно о причине такого приглашения, и посоветовал узнать ее у действующего президента Украины Петра Порошенко.

«Он лучше знает, почему меня туда вызывают», — резюмировал Гриценко.

В этот же день Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на пост президента страны. Он сообщил, что залог за участие в президентских выборах в 2,5 млн гривен (более $88 тыс.) внесла партия «Гражданская позиция».

Согласно последним данным соцопроса, Гриценко входит в пятерку лидеров президентского рейтинга, его готовы поддержать 11,1% избирателей.

11 января один из лидеров украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил министерство иностранных дел Украины в использовании административного ресурса с целью организации массовых фальсификаций на предстоящих выборах президента страны.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. ЦИК страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 31 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший глава СБУ намерен баллотироваться на пост президента Украины
Блогер Шарий объяснил свой иск к Порошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017