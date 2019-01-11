Блогер Шарий объяснил свой иск к Порошенко

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, объявивший о намерении судиться с президентом Украины Петром Порошенко, заявил 11 января, что глава государства надоел ему своими грязными схемами и ложными обвинениями.

«Все, хватит, это уже с передозом, Порошенко мне просто надоел! Надоели его преследования, надоели грязные схемы, с помощью которых он и его аппарат пытались измазать меня в грязи. Всё это мимо пролетело, не попало в цель. Но он меня достал!» — сказал блогер «Федеральному агентству новостей».

Шарий добавил, что подаст иск в любом случае.

Причиной судебного разбирательство стало то, что Петр Порошенко назвал Шария не украинским журналистом, а человеком, работающим на Россию и защищающим интересы Москвы.

Блогер заметил, что он не имеет никакого отношения к России, а президенту Украины свойственно обвинять в связях с Москвой всех, кто подвергает его критике.

4 октября Верховная рада проголосовала за внесение на рассмотрение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) предложения ввести санкции против семи компаний: «Ариадна ТВ», «Новый Формат ТВ», «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания 112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ» и «Новости 24 часа». Первые шесть компаний связаны с телеканалом «112 Украина», последняя — с NewsOne.

Ранее в Верховной раде звучали призывы остановить «информационные войска» Кремля, замаскированные под свободные СМИ.

В 2017 году Украина ввела санкции в отношении нескольких российских СМИ, в числе которых РБК, телеканал «Звезда», Первый канал, «Россия 24», «РТР-Планета». В мае 2018-го под ограничения попали информагентства «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина».