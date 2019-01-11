В Госдуме отреагировали на оптимистичный твит Порошенко о стабильности

Учитывая позицию президента Украины Петра Порошенко «Украина — это я», можно не сомневаться, что его сложный финансовый период позади, заявил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Так он отреагировал на публикацию в Twitter украинского лидера, в которой он утверждает, что в стране в 2018 году удалось обеспечить макрофинансовую стабильность и свести к минимуму риски, связанные с дефолтом.

По словам Порошенко, «все самое тяжелое» у страны позади, поэтому необходимо двигаться вперед.

«Военные заказы на его заводах по-прежнему есть, Запад деньги, махнув рукой на воровство, все равно дает, дань с предпринимательского сообщества Украины по-прежнему собирается. А слова «откат» и «распил» — это главные выражения в лексиконе украинского президента», — сказал депутат.

По словам Бальбека, обеспечив собственную финансовую стабильность, Порошенко уверенными шагами «идет в избирательную кампанию».

9 декабря в Нацбанке Украины заявили, что в течение следующих двух лет Киев должен будет выплатить около $12 млрд по внешнему государственному долгу. Позже стало известно, что Украина получила первый транш по новой схеме в размере $1,4 млрд.

5 января экономический эксперт рассказал о внешних и внутренних долгах Украины. По его словам, внешние и внутренние долги Украины достигли критического значения и уже превысили 70% от ВВП. Он также отметил, что осенью 2013 года у Украины были максимальные запасы золотовалютного резерва, они составляли более $20 млрд. С тех пор они постоянно сокращались.

Помимо этого 10 января стало известно, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине сократились за пять лет в 2,2 раза. По словам оппозиционного политика Виктора Медведчука, в то время как зарплаты и пенсии снижаются, платить украинцам приходится по европейским тарифам.