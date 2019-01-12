Бывший глава минобороны Украины подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Бывший министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на пост президента страны.

«Сдан весь необходимый предусмотренный законом пакет документов для регистрации», — заявил Гриценко на брифинге в ЦИК в субботу, 12 января. Его слова приводит «РИА Новости».

Он сообщил, что залог за участие в президентских выборах в 2,5 млн гривен (более $88 тыс.) внесла партия «Гражданская позиция».

Гриценко заявил, что его кандидатская программа будет носить название «Честный президент будет служить людям».

Согласно последним данным соцопроса, Гриценко входит в пятерку лидеров президентского рейтинга, его готовы поддержать 11,1% избирателей.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря.

5 января народный депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что президент Украины Петр Порошенко начал подготовку к массовой фальсификации выборов.