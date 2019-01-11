Медведчук обвинил МИД Украины в подготовке к фальсификации выборов

Один из лидеров украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил министерство иностранных дел (МИД) Украины в использовании административного ресурса с целью организации массовых фальсификаций на предстоящих выборах президента страны. Сообщение об этом появилось 11 января на сайте партии.

«Отказ МИДа принимать заявки о регистрации российских наблюдателей, решение Верховного Суда о признании правомерным дискриминационного постановления ЦИК (принятого на основании секретного циркуляра МИДа) относительно лишения права голоса миллионов украинцев, пребывающих на территории РФ, — это путь к массовым фальсификациям в ходе выборов», — сказал политик.

В итоге, по его словам, украинские власти рассчитывают добиться «правильного» голосования.

10 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил обращение директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Сольрун Гисладоттир с просьбой направить международных наблюдателей на президентские выборы. Он добавил, что Киев продолжает считать Россию страной-агрессором и не пустит российских наблюдателей на предстоящие выборы.

Накануне Нового года, 31 декабря, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ликвидировала все участки для голосования на территории России.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. ЦИК страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 31 мая.