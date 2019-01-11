Претендент на пост президента Украины пообещал отрубать руки коррупционерам

Потенциальный кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что в случае победы на выборах будет «обрубать руки» за коррупцию и кумовство. Также он пообещал, что у него не будет офшоров, собственности за границей, а «пирамида коррупции превратится в трапецию».

«Вверх больше не надо. Только где-кто — отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет. Это всё очень важно», — сказал Гриценко, которого цитирует «Украинская правда».

Он добавил, что в случае его избрания Украина забудет слово «олигарх», и выразил уверенность, что за пять лет его правления ему удастся «вернуть Донбасс без капитуляционных минских договоренностей».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. ЦИК страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 31 мая.

Как следует из соцопросов, лидером президентского рейтинга остается бывший премьер-министр и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В тройку также вошли шоумен Владимир Зеленский (13,4%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,1%). Всего на высший государственный пост претендует более 30 человек.

3 января стало известно, что из государственного бюджета Украины на проведение выборов президента страны будет выделено более 2,4 млрд гривен ($82,6 млн).