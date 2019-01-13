На Украине объяснили опасность избрания Зеленского президентом

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский объяснил свои слова о том, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.

«Если он выиграет, то для Украины это большая беда, чем Юлия Тимошенко. Человек вообще без какой-либо внутренней установки. Он сначала рассказывает, что выделяет деньги для АТО, ездит, развлекает украинских военных, которые воюют в Донбассе, и становится их героем. А потом говорит, что русский язык нельзя притеснять», — сказал Погребинский журналистам РЕН ТВ.

Он выразил уверенность в том, что Зеленский на реальных выборах не наберет процент голосов, о котором свидетельствуют опросы. По словам эксперта, поддерживающие комика на самом деле выступают таким образом против всех остальных кандидатов.

«Обычно эти люди не ходят на выборы, и шансов у него получить эти проценты немного. Но не могу этого исключить ввиду психоневрологического состояния украинского общества сегодня, чрезвычайно низкого уровня доверия к остальным кандидатам, всё может быть», — добавил он.

Ранее в эфире телеканала NewsOne Погребинский заявил, что Зеленского «опекает очень опытный интриган», который в реальности может вести «двойную, тройную, четверную игру».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. ЦИК страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 31 мая.

Как следует из соцопросов, лидером президентского рейтинга остается бывший премьер-министр и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В тройку также вошли шоумен Владимир Зеленский (13,4%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,1%). Всего на высший государственный пост претендуют более 30 человек.

3 января стало известно, что из государственного бюджета Украины на проведение выборов президента страны будет выделено более 2,4 млрд гривен ($82,6 млн).