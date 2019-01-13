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Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.

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«Политический опыт говорит о том, что такие люди (как Зеленский. — Ред.) опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Погребинский также отметил, что Зеленского «опекает очень опытный интриган», который в реальности может вести «двойную, тройную, четверную игру». При этом эксперт отметил, что шансы Зеленского крайне невелики. 

«Те люди, которые говорят: «Я за Зеленского», — сами улыбаются. Множество из них отдают себе отчет, что это несерьезно», — сказал Погребинский. 

По его словам, это обусловлено отсутствием у шоумена какого-либо политического опыта. 

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. ЦИК страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 31 мая.

Как следует из соцопросов, лидером президентского рейтинга остается бывший премьер-министр и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В тройку также вошли шоумен Владимир Зеленский (13,4%) и действующий глава государства Петр Порошенко (11,1%). Всего на высший государственный пост претендуют более 30 человек.

3 января стало известно, что из государственного бюджета Украины на проведение выборов президента страны будет выделено более 2,4 млрд гривен ($82,6 млн).

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