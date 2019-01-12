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В СБУ назвали причину допроса кандидата на пост президента Украины

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Служба безопасности Украины вызвала на допрос кандидата на пост президента Украины, экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко из-за того, что он обнародовал данные о событиях в Крыму и Донбассе в 2014 году. Об этом 12 января заявила пресс-служба СБУ.

Ранее в субботу пресс-служба партии «Гражданская позиция», которую возглавляет Гриценко, сообщила о его вызове на допрос в качестве свидетеля.

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«Следователи СБУ действительно пригласили гражданина Украины Анатолия Гриценко на допрос в качестве свидетеля 15 января текущего года. Вызов связан с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма», –– сообщается на странице СБУ в Facebook.

Сам Гриценко заявил, что о причинах его допроса стоит спросить у действующего украинского президента Петра Порошенко.

Согласно последним опросам, Гриценко входит в пятерку лидеров президентского рейтинга, его готовы поддержать 11,1% избирателей.

В 2014 году после февральского госпереворота на Украине Киев начал военную операцию в Донбассе против Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать новые власти и объявили о своей независимости.

В марте того же года в Республике Крым прошел референдум, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к России.

Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией. Кроме того, вину за события в Донбассе Киев возлагает на РФ.

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность таких заявлений и на то, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. При этом Крым вошел в состав РФ согласно демократическим нормам и без нарушения международного права.

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