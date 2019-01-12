ЦИК Украины отказал в регистрации двум претендентам на пост президента

Двум кандидатам на пост президента Украины — Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку — было отказано в регистрации. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны в пятницу, 11 января.

«Комиссия установила их (поданных документов. — Ред.) несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко и Фаренюку в регистрации кандидатами на пост президента Украины», — цитирует сообщение ЦИК «РИА Новости».

На данный момент в качестве кандидатов в президенты зарегистрированы экс-министр экологии страны Игорь Шевченко, народный депутат Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Также за президентское кресло поборются мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Выборы украинского президента пройдут 31 марта 2019 года. Официальные результаты голосования будут объявлены до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства запланирована до 31 мая.

5 января народный депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что президент Украины Петр Порошенко начал подготовку к массовой фальсификации выборов.