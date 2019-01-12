Прямой эфир

ЦИК Украины отказал в регистрации двум претендентам на пост президента

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двум кандидатам на пост президента Украины — Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку — было отказано в регистрации. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны в пятницу, 11 января.

«Комиссия установила их (поданных документов. — Ред.) несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко и Фаренюку в регистрации кандидатами на пост президента Украины», — цитирует сообщение ЦИК «РИА Новости».

На данный момент в качестве кандидатов в президенты зарегистрированы экс-министр экологии страны Игорь Шевченко, народный депутат Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Также за президентское кресло поборются мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Выборы украинского президента пройдут 31 марта 2019 года. Официальные результаты голосования будут объявлены до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства запланирована до 31 мая.

5 января народный депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что президент Украины Петр Порошенко начал подготовку к массовой фальсификации выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара
Блогер Шарий объяснил свой иск к Порошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017