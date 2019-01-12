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Синоптики рассказали о погоде на Крещение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Синоптики рассказали о погоде на Крещение в центральной части России. Согласно прогнозам, традиционных морозов не ожидается.

19 и 20 января в ночное время столбики термометров опустятся до -10…-5 градусов, днем ожидается -7…-2 градуса. Погода будет преимущественно облачной, временами будет идти снег.

«Не оттепель, конечно, но крещенские морозы будут очень слабыми», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В центральной части России ожидается потепление благодаря надвигающемуся атлантическому циклону. 

Температура на этих выходных также будет выше климатической нормы. В субботу, 12 января, синоптики прогнозируют в Москве снег и -8...-3 градуса. В воскресенье продолжит идти снег, воздух прогреется до температуры от -5 до 0 градусов.

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