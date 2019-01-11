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Европейцам пообещали еще две недели снегопадов

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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Обильные снегопады в Европе и осадки в регионах восточного Средиземноморья продолжатся в ближайшие две недели, сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

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По ее словам, несмотря на некоторые улучшения в погоде, холодный фронт останется в восточной части центральной Европы, а также в восточном и юго-восточном регионах еще на неделю.

«Холодный фронт также принесет шикоромасштабные заморозки в низменностях, что может привести к риску для здоровья и растительности» — приводит ее слова «РИА Новости».

В связи с тем, что выпадение обильных осадков в регионах восточного средиземноморья и северной части Ближнего Востока продолжится, специалисты призывают туристов и местных жителей внимательно относиться к рекомендациям властей, так как возможны оползни и наводнения.

Мощные снегопады обрушились на Европу в начале года. Непростая ситуация наблюдается в Австрии, Германии, Словакии, Дании, Венгрии, Финляндии, Швеции и ряде других стран. По последним данным, число жертв аномальных снегопадов достигло 14 человек.

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