Три самолета приземлились в Санкт-Петербурге после проблем с ветром

В Санкт-Петербурге с задержкой до шести часов приземлились два самолета из Москвы и один из Мурманска, вынужденные ранее из-за сильного ветра уйти на запасные аэродромы в российскую столицу. Информация об этом появилась 11 января на сайте аэропорта Пулково.

Согласно данным табло воздушной гавани, рейс из Москвы SU6018, который должен был прибыть в Санкт-Петербург в 12:10 мск, совершил посадку в 18:05 мск. Другой рейс из столицы — SU6028 — прибыл в аэропорт назначения в 17:59 мск вместо запланированных 13:10 мск.

Мурманский рейс задержался почти на пять часов. Вместо 13:20 мск самолет сел в Пулково в 18:11 мск.

Более 50 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы вечером в пятницу, 11 января. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».