Первый за 70 лет христианский храм построят в Турции

В Стамбуле появится христианский храм, разрешение на его строительство было получено впервые за 70 лет. Об этом 11 января агентству «РИА Новости» сообщил глава фонда монастыря Мор Габриэль Курьякос Эргюн.

«Это первая христианская церковь на территории Турции после храма, построенного в 1950 году в Мидьяте юго-восточной провинции Мардин», — сообщил он.

Первый камень храма Святого Ефрема будет заложен в феврале, а завершится строительство через два года. Храм будет возведен на средства ассирийской общины.

Как отметил Габриэль Курьякос Эргюн, строительство церкви необходимо, так как одного католического храма Святой Девы Марии на город, в которым проживают около 30 тыс. ассирийцев, не хватает.