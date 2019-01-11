В Южном Бутово построят храм Армянской католической церкви

Власти Москвы одобрили строительство в Южном Бутово первого в столице храма Армянской католической церкви, сообщили в Москомстройинвесте.

Земельный участок площадью 7 тыс. кв. м передадут религиозной организации «Приход Святого Григора Просветителя» в безвозмездное пользование сроком на девять лет.

«Градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением участка по адресу: пересечение ул. Адмирала Лазарева с ул. Академика Понтрягина (ЮЗАО) для строительства храма», — цитирует заявление Москомстройинвеста агентство городских новостей «Москва».

По данным российского Минюста, община Армянской католической церкви в качестве религиозной группы до этого не имела в городе своих объектов культа и вела богослужения в московских католических храмах святого Людовика и Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии.

В середине ноября прошлого года жители Санкт-Петербурга выбрали Исаакиевский собор в качестве православного символа города.