Прямой эфир

В Южном Бутово построят храм Армянской католической церкви

0
Фото: commons.wikimedia.org/Jari Kurittu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы одобрили строительство в Южном Бутово первого в столице храма Армянской католической церкви, сообщили в Москомстройинвесте.

Земельный участок площадью 7 тыс. кв. м передадут религиозной организации «Приход Святого Григора Просветителя» в безвозмездное пользование сроком на девять лет.

«Градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением участка по адресу: пересечение ул. Адмирала Лазарева с ул. Академика Понтрягина (ЮЗАО) для строительства храма», — цитирует заявление Москомстройинвеста агентство городских новостей «Москва».

По данным российского Минюста, община Армянской католической церкви в качестве религиозной группы до этого не имела в городе своих объектов культа и вела богослужения в московских католических храмах святого Людовика и Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии.

В середине ноября прошлого года жители Санкт-Петербурга выбрали Исаакиевский собор в качестве православного символа города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Руины церкви рубежа XIX-XX веков обнаружили под эстрадой в парке Москвы
Храм трех религий планируют построить в центре Берлина
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017