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Петербуржцы выбрали православный символ города

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
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Жители Санкт-Петербурга выбрали храм, который достоин стать православным символом города. Победителем стал Исаакиевский собор. 

Конкурс «Храм 78» стартовал 20 августа. Горожане присылали фотографии, видео, литературные произведения и живопись. В финал вышли 12 храмов, которые получили наибольшее число откликов в виде творческих работ, указывает телеканал «78»

В число финалистов помимо «Исаакия» вышли Александро-Невская лавра, собор Владимирской Божьей Матери в Кронштадте, Князь-Владимирский собор, Троицкий собор в Колпино, Воскресенский Новодевичий монастырь и другие. 

Первая церковь, освященная во имя Исаакия Далматского, была построена по указу императора Петра I. Она несколько раз меняла облик. Торжественное освящение собора состоялось в 1858 году.

В 1928 году «Исаакий» стал музеем, а в 1990 году в нем восстановили православные богослужения. Объект входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Настоятелем является митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В 2017 году собор решили передать Русской православной церкви. 

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