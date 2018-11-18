Петербуржцы выбрали православный символ города

Жители Санкт-Петербурга выбрали храм, который достоин стать православным символом города. Победителем стал Исаакиевский собор.

Конкурс «Храм 78» стартовал 20 августа. Горожане присылали фотографии, видео, литературные произведения и живопись. В финал вышли 12 храмов, которые получили наибольшее число откликов в виде творческих работ, указывает телеканал «78».

В число финалистов помимо «Исаакия» вышли Александро-Невская лавра, собор Владимирской Божьей Матери в Кронштадте, Князь-Владимирский собор, Троицкий собор в Колпино, Воскресенский Новодевичий монастырь и другие.

Первая церковь, освященная во имя Исаакия Далматского, была построена по указу императора Петра I. Она несколько раз меняла облик. Торжественное освящение собора состоялось в 1858 году.

В 1928 году «Исаакий» стал музеем, а в 1990 году в нем восстановили православные богослужения. Объект входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Настоятелем является митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В 2017 году собор решили передать Русской православной церкви.