Настоящие возвращенцы: как казахстанцев эвакуировали из Сирии

Наручники, черный мешок на голове, усиленное сопровождение — так в Казахстане встречали вернувшихся из Сирии граждан. Спецслужбы страны в начале января провели спецоперацию под названием «Жусан» («Полынь», казахский символ тоски по родине). Силовики вернули из зоны боевых действий на Ближнем Востоке 47 человек. Семерых эвакуированных — шесть мужчин и одну женщину — подозревают в терроризме. «Известия» разбирались в том, что известно об этих людях.

Операция «Эвакуация»

Операцию «Жусан» казахстанские спецслужбы осуществили 5–6 января. Самолеты с военными и спасателями вылетели из аэропорта Актау. Специалисты взяли с собой гуманитарную помощь и предметы первой необходимости. На кадрах, которые распространила пресс-служба президента Казахстана, видны, в частности, влажные салфетки, памперсы, упаковки с индивидуальными пакетами питания.

В Сирии на борт загрузили 47 граждан, среди которых 30 детей, 11 женщин и 6 мужчин. Сообщается, что для детей создали благоприятные условия: их накормили, подарили им книжки и игрушки.

казахи Для детей создали благоприятные условия: их накормили, подарили им книжки и игрушки Фото: youtube.com/Kak V Kino. Наш дом KZ

Представитель Комитета национальной безопасности (КНБ) Бахытбек Рахымбердиев отметил, что некоторые дети никогда раньше в Казахстане не были. «Они родились в Сирии. Вопрос их документирования будет решаться министерством иностранных дел и акиматами (областными администрациями). Эта процедура утверждена нашим законодательством, и никаких вопросов и проблем с этим нет», — заверил Рахымбердиев.

Он добавил, что отцы многих детей погибли в ходе боевых действий, то есть они участвовали в гражданской войне. «Есть один ребенок, у которого мать пока остается там, он здесь один. Возвращенные граждане — жители Астаны и Алма-Аты, а также Алма-Атинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областей», — подчеркнул представитель КНБ.

Мужчин вели к самолету в наручниках, с черными мешками на головах. В МИД Казахстана уточнили, что граждане вернулись на родину добровольно, все они сами просили об эвакуации. «Некоторые готовы понести уголовное наказание. Ряд из них выходили с просьбами о своем возвращении на родственников и СМИ, которые в свою очередь обращались в госорганы республики», — сообщили в ведомстве.

казахи Мужчин вели к самолету в наручниках, с черными мешками на головах Фото: youtube.com/Kak V Kino. Наш дом KZ

По прилету в Казахстан женщин и детей отправили в специальный адаптационный центр в Мангистауской области. Карантин продлится около месяца. В это время с ними будут работать психологи, теологи и педагоги, а также им помогут восстановить утерянные документы. Казахстанские СМИ распространили видео, на котором видно общение женщины в мусульманском платке с психологом. «Я была [во время перелета] в шоковом состоянии. Не знала — то ли мне плакать, то ли смеяться. Я уехала из страны, но все-таки была предана Казахстану. Столько лет я потеряла», — сказала она. После карантина возвращенцы смогут вернуться на прежние места жительства.

Сын умер, сноха осталась

После возвращения борта из Сирии министерство иностранных дел Казахстана провело брифинг. На нем выступила мать одного из погибших на Ближнем Востоке Ботагоз Махатова. Женщина рассказала, что приехала из города Сатпаев Карагандинской области. По ее словам, сын отправился на Ближний Восток из-за чрезмерной религиозности. «Все началось на третьем курсе колледжа. Он просто попросил разрешения читать намаз. Мы изначально были против, возраст не тот, чтобы он читал, — сначала окончи школу, колледж, в армию сходи. Но в итоге разрешили, может, это была наша ошибка. Я его контролировала и не видела негатива», — рассказала женщина.

По словам Махатовой, сын говорил, что поедет на учебу в Египет, но через шесть месяцев оказался в Сирии. «Он поехал с другом в Алма-Ату и уже не вернулся. Потом, когда он оказался в Сирии, я обращалась в комитет, чтобы его вернули. Тогда никто не знал, какие меры принимать. В 2016 году он погиб. Я не знаю, при каких обстоятельствах. Жена прислала видео, как его хоронят», — рассказала мать погибшего.

казахи После возвращения борта из Сирии министерство иностранных дел Казахстана провело брифинг. На нем выступила мать одного из погибших на Ближнем Востоке Ботагоз Махатова Фото: facebook.com/KazakhstanMFA

Сейчас женщина надеется вернуть сноху и двух внуков. «Они пока еще там, не могут из окружения выйти. Нам передали, что они оттуда выбрались, но до места назначения, куда надо дойти, еще не дошли, так как кругом боевые действия. Идут пешком, не знают, куда бежать, там везде заминированные поля», — отметила Махатова.

По ее словам, родственники тех, кто уехал в Сирию, общаются в специальном чате. «В нем состоит 120 мам-заявителей, из них буквально 10 мам, чьи дети приехали в данный момент домой», — подчеркнула она.

«Главное — настроить против государства»

Всех шестерых мужчин (и одну женщину), которых вернули в Казахстан в рамках операции «Жусан», подозревают в терроризме. Правоохранительные органы сейчас ведут досудебные расследования. В дальнейшем их ожидает суд.

В Сирии остаются 380 казахстанцев, среди них немало женщин. Вместе со взрослыми в горячих точках находятся от 400 до 500 детей. В последнее время желающих повоевать на Ближнем Востоке стало гораздо меньше, хотя вербовщики не прекращают работу, отмечает директор казахстанского Института геополитических исследований, религиовед Асылбек Избаиров. По его словам, с потенциальными боевиками агитаторы устанавливают контакт через социальные сети.

казахи В последнее время желающих повоевать на Ближнем Востоке стало гораздо меньше, хотя вербовщики не прекращают работу Фото: Global Look Press/Xinhua/Yang Zhen

«Их главная цель — настроить человека против светского государства. Сначала вербовщики просто беседуют, задают вопросы, рассказывают о «настоящем» исламе. Потом убеждают человека внедрить в свою жизнь некоторые элементы «правильной» жизни — регулярно совершать намаз, соответствующе одеваться. На третьей стадии людям рассказывают об обществе, в котором якобы соблюдаются все религиозные каноны, призывают на его защиту», — свидетельствует Избаиров.

При этом за 2018 год из Казахстана выслали 58 иностранцев-исламистов. В соцсетях многие говорят, что и боевиков – граждан Казахстана не стоило возвращать на родину. «Они сделали свой выбор, так пусть остаются там. А деньги налогоплательщиков — миллионы тенге — надо тратить на благо тех, кто платил налоги. Постройте лучше школы или детсады», — написала одна из пользовательниц. Другие говорят, что жалеют только детей.