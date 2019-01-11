Прямой эфир

МЧС уничтожило авиабомбу времен ВОВ в Псковской области

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС успешно уничтожили найденную фугасную авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны неподалеку от деревни Селище Дновского района Псковской области. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС в пятницу, 11 января.

Бомбу времен Второй мировой войны обезвредили во Франкфурте-на-Майне

Для безопасного обезвреживания снаряда привлекли сотрудников ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России».

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности с обнаруженными напоминающими снаряд неизвестными предметами.

«Ржавчина на боевых снарядах не является гарантией безопасности находки! Напротив, одно неосторожное движение может привести к подрыву боеприпаса. Нарушение элементарных правил безопасности может стать причиной несчастного случая», — говорится в сообщении.

Ранее 10 января МЧС сообщили о переведении в состояние повышенной готовности всех сил и средств министерства в Крыму из-за непогоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бомбу времен войны нашли в карельском лесу возле границы с Финляндией
Рыбаков на сломавшемся аэроботе эвакуировали в Псковской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017