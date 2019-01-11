МЧС уничтожило авиабомбу времен ВОВ в Псковской области

Сотрудники МЧС успешно уничтожили найденную фугасную авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны неподалеку от деревни Селище Дновского района Псковской области. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС в пятницу, 11 января.

Для безопасного обезвреживания снаряда привлекли сотрудников ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России».

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности с обнаруженными напоминающими снаряд неизвестными предметами.

«Ржавчина на боевых снарядах не является гарантией безопасности находки! Напротив, одно неосторожное движение может привести к подрыву боеприпаса. Нарушение элементарных правил безопасности может стать причиной несчастного случая», — говорится в сообщении.

Ранее 10 января МЧС сообщили о переведении в состояние повышенной готовности всех сил и средств министерства в Крыму из-за непогоды.