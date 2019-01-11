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Рыбаков на сломавшемся аэроботе эвакуировали в Псковской области

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Рыбаков-любителей эвакуировали из акватории Чудского озера в Псковской области. Мужчины выехали на водоем на самодельном аэроботе, и техника сломалась.

Рыбаки выдвинулись из населенного пункта Сторожинец и отдалились от берега на 18 км. Когда аэробот сломался, местные жители обратились за помощью к спасателям. На место направили дежурную группу поисково-спасательного отряда. Эвакуация рыбаков производилась на катере с воздушной подушкой. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Как только рыбаки были доставлены на берег, в отношении них составили протокол об административном правонарушении. Управление МЧС уточнило, что на Чудском озере действует запрет на выход на лед. Местами лед остается недостаточно прочным для нахождения людей и транспортных средств.

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