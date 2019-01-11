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Рубль назвали самой недооцененной валютой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Стоимость российского рубля на 70% ниже справедливого курса согласно «индексу бигмака», пишет The Economist.

По мнению экспертов, которые проанализировали паритет покупательской способности валют, исходя из стоимости бургера сети McDonald's, рубль значительно недооценен по сравнению с долларом США.

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«Индекс бигмака» основывается на том, что ингредиенты для его приготовления одинаковы во всех странах.

При этом, согласно теории о паритете покупательской способности, на одну и ту же сумму в разных валютах можно купить одинаковый объем товаров.

Таким образом, The Economist полагает, что разница в стоимости бигмака в различных странах демонстрирует недооцененность той или иной валюты.

В этом году аналитики пришли к выводу, что почти все мировые валюты недооценены по сравнению с долларом, а российский рубль — больше всех.

«В 2018 году более высокие процентные ставки и снижение налогов сделали американские активы более привлекательными, повысив стоимость доллара. Это было плохой новостью для стран с формирующимся рынком, имеющих долларовые долги. Их валюты ослабли, так как инвесторы стали нервничать», — пишет издание.

В России бигмак стоит $1,65 (110 рублей), а в США — $5,58 (373 рублей).

Также к недооцененным валютам отнесли украинскую гривну, турецкую лиру и аргентинский песо.

Переоценены по отношению к доллару только швейцарский франк, норвежская и шведская кроны.

10 января Центробанк перевел часть резервов из долларов в юани, евро и иены.

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