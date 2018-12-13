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Рейс с застрявшими на Хайнане туристами «Жемчужной реки» вылетел в Уфу

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Из китайского Хайкоу в Уфу вылетел рейс авиакомпании «ИрАэро» с первыми туристами, которые не смогли вылететь в запланированный день из-за долгов туроператора «Жемчужная река» перед авиаперевозчиком.

«Рейс в Уфу вылетел полным», — заявил 12 декабря представитель авиакомпании агентству ТАСС

По словам собеседника агентства, на борту находятся жители Уфы и Москвы, которые пострадали от действий туроператора «Жемчужная река». Как рассказали в Росавиации, из Уфы жителей Москвы домой доставит Pegas Fly. До Хайкоу россиянам пришлось добираться на поезде за свой счет.

12 декабря в Росавиации заявили о фальсификации туроператором обратных билетов туристов, которые направлялись из Москвы в Хайкоу рейсом авиакомпании Pegas Fly. Выяснилось, что «Жемчужная река» выдала своим клиентам поддельные обратные билеты на 8 декабря, однако данная авиакомпания не летает в Хайкоу с 26 ноября.

Как заявили в «ИрАэро», авиакомпания создает антикризисный штаб для организации вылета россиян из Китая. Для решения проблем с застрявшими на Хайнане клиентами «Жемчужной реки» Ростуризм направит своих сотрудников. План действий также прорабатывает межведомственная рабочая группа правительства китайской провинции.

Перевозка клиентов «Жемчужной реки» в китайские города также приостановлена. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за долгов туроператора на Хайнань не могут вылететь более 5 тыс. туристов.

Застрявшие в Китае россияне размещены в отелях, им обеспечено питание.

Против руководства «Жемчужной реки» возбуждено уголовное дело.

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