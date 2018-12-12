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Ростуризм направит сотрудников на Хайнань для решения проблем туристов «Жемчужной реки»

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Ростуризм направит своих сотрудников на китайский остров Хайнань для решения проблемы с застрявшими там туристами оператора «Жемчужная река». Об этом в среду, 12 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении Ростуризма отмечается, что они персонально на месте будут работать со всеми туристами и принимать меры, для того чтобы тех из них, чей срок пребывания на территории Китая окончился или подходит к концу, не выселяли из отелей и не применяли к ним санкции в связи с истечением срока действия групповых виз.

Также будет сформирован оперативный штаб по возвращению россиян с острова Хайнань.

По информации ТАСС, правительство провинции создало межведомственную рабочую группу по урегулированию ситуации с туристами, застрявшими на острове.

Местные власти прорабатывают план действий для урегулирования ситуации с истечением сроков виз у застрявших туристов, пишет RT.

Накануне первый самолет с российскими туристами, пострадавшими от действий туроператора, вылетел в Россию.

Ранее 11 декабря представитель Росавиации Сергей Извольский сообщил, что «Жемчужная река» сфальсифицировала электронные билеты клиентов, которые направлялись из Москвы в Хайкоу (Китай) рейсом авиакомпании Pegas Fly.Он пояснил, что туроператор сфальсифицировал обратные билеты, а данный перевозчик не летает в Хайкоу с 26 ноября.

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