Прямой эфир

Первый самолет с застрявшими на Хайнане туристами вылетел в Россию

0
Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый самолет с российскими туристами, застрявшими на китайском острове Хайнань из-за проблем туроператора «Жемчужная река», вылетел в Россию. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин.

Лайнер российской авиакомпании «ИрАэро», на борту которого находятся 373 пассажира, вылетел в 08:00 мск и прибудет в 17:00, сообщает телеканал «360».

При этом «ИрАэро» отменила вылет рейса из Уфы на Хайнань, на который зарегистрировались 325 человек. 

Авиаперевозчик намеренно прекратил перевозку клиентов туроператора «Жемчужная река», систематически не платившего деньги. Ранее в пресс-службе «ИрАэро» заявляли, что только после полного погашения задолженности туроператором компания продолжит выполнение полетов. Но авиакомпания всё же пошла на уступки, согласившись 10 декабря после межведомственного заседания вывезти туристов за свой счет, передает НСН.

В настоящее время проблемой людей совместно занимаются представители Ассоциации «Турпомощь», а также Минтранс, Росавиация и Ростуризм.

По информации Минтранса РФ, на Хайнане находятся 1533 туриста от «Жемчужной реки», из них вылететь в Казань по графику 8 декабря не смогли 368 человек. Россиян разместили в отелях, им обеспечили проживание и питание.

Вылет остальных 1165 туристов в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск запланирован в период с 11 по 14 декабря.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против руководства турфирмы, бросившей своих клиентов в Китае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс сообщил о сроке возвращения застрявших на Хайнане туристов
Прокуратура внесла представление авиакомпании «ИрАэро» из-за задержек рейсов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017