Первый самолет с застрявшими на Хайнане туристами вылетел в Россию

Первый самолет с российскими туристами, застрявшими на китайском острове Хайнань из-за проблем туроператора «Жемчужная река», вылетел в Россию. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин.

Лайнер российской авиакомпании «ИрАэро», на борту которого находятся 373 пассажира, вылетел в 08:00 мск и прибудет в 17:00, сообщает телеканал «360».

При этом «ИрАэро» отменила вылет рейса из Уфы на Хайнань, на который зарегистрировались 325 человек.

Авиаперевозчик намеренно прекратил перевозку клиентов туроператора «Жемчужная река», систематически не платившего деньги. Ранее в пресс-службе «ИрАэро» заявляли, что только после полного погашения задолженности туроператором компания продолжит выполнение полетов. Но авиакомпания всё же пошла на уступки, согласившись 10 декабря после межведомственного заседания вывезти туристов за свой счет, передает НСН.

В настоящее время проблемой людей совместно занимаются представители Ассоциации «Турпомощь», а также Минтранс, Росавиация и Ростуризм.

По информации Минтранса РФ, на Хайнане находятся 1533 туриста от «Жемчужной реки», из них вылететь в Казань по графику 8 декабря не смогли 368 человек. Россиян разместили в отелях, им обеспечили проживание и питание.

Вылет остальных 1165 туристов в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск запланирован в период с 11 по 14 декабря.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против руководства турфирмы, бросившей своих клиентов в Китае.