Минтранс сообщил о сроке возвращения застрявших на Хайнане туристов

Туристы, застрявшие на китайском острове Хайнань, вылетят на родину с 11 по 14 декабря. Об этом сообщили в Минтрансе России в понедельник, 10 декабря, передает ТАСС.

Ранее в понедельник россиян из города Хайкоу стала вывозить авиакомпания «ИрАэро». Заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов рассказал, что перевозчик создает антикризисный штаб вылета самолета из Китая.

9 декабря сообщалось, что авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайна из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Ростуризм сообщил, что застрявшие на Хайнане туристы из России вылетят на родину во вторник, 11 декабря.

Атташе генконсульства России в китайском городе Гуанчжоу Григорий Колышкин заверил, что российских туристов, застрявших в Китае из-за банкротства «Жемчужной реки», не будут выселять на улицу из отелей.