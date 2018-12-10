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Названы самые популярные у российских туристов страны

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Эксперты аналитического агентства «ТурСтат» составили рейтинг самых популярных среди российских туристов стран в 2018 году.

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На первом месте оказалась, Турция, которую посетили 4,9 млн россиян в период с января по сентябрь 2018 года. Вторую строчку заняла Абхазия, которую посетили 3,6 млн российских граждан.

Около 2,5 млн россиян за девять месяцев побывали в Финляндии, которое досталось третье место в рейтинге популярных стран. На четвертом и пятом местах Казахстан и Украина, в которых побыли 2.3 млн и 1,8 млн человек соответственно.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», также в десятку популярных направлений у российских граждан попали такие страны, как Китай, Эстония, Грузия, Германия и Италия.

8 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о том, в каких городах России и мира можно проникнуться праздничной новогодней атмосферой.

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