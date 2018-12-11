Прокуратура внесла представление авиакомпании «ИрАэро» из-за задержек рейсов

Транспортная прокуратура внесла представление авиакомпании «ИрАэро» в связи с длительными задержками рейсов, заявил во вторник, 11 декабря, официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

«Сегодня Байкало-Ангарским транспортным прокурором внесено представление в адрес «ИрАэро» об устранении нарушений закона», — цитирует Куренного агентство ТАСС.

По его словам, авиакомпания должна была выполнить перевозку в установленный срок. Однако огромное количество людей не смогли вылететь вовремя. Куренной отметил, что ситуация поставлена на контроль в Генпрокуратуре, передает «Интерфакс».

«Там были проблемы между туроператором и авиакомпанией, где-то между ними не прошли какие-то взаимозачеты, но если между двумя юрлицами возникают проблемы, они должны решаться в суде, а не за счет пассажиров. А здесь получилось именно так», — добавил представитель ведомства.

9 декабря стало известно, что авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В Ростуризме в тот день заявили, что у всех туристов, отправленных «Жемчужной рекой», есть обратные билеты. Это значит, что авиакомпания обязана перевезти их.

10 декабря «ИрАэро» начала вывозить российских туристов из города Хайкоу после задержки рейсов. Позже сообщалось, что застрявшие там россияне вылетят на родину во вторник, 11 декабря.