Застрявших в Китае россиян не станут выселять из гостиниц

Атташе Генконсульства РФ в китайском городе Гуанчжоу Григорий Колышкин заверил, что российских туристов, застрявших в Китае из-за банкротства туроператора «Жемчужная река», не будут выселять на улицу. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС.

«Туристы, которые сейчас застряли здесь, находятся в гостинице. Но приезжает новый заезд, и в таком случае туристов не будут выселять. Их будут переселять в другую гостиницу. Такой вариант может быть, но выселять на улицу — нет», — рассказал он.

Колышкин отметил, что в настоящее время сложно оценить реальное число пострадавших от действий недобросовестного туроператора. Цифра постоянно меняется, но ориентировочно речь идет о 1,5 тыс. туристов.

Для возвращения россиян обратно, по словам представителя Генконсульства, Ростуризм совместно с китайской стороной разрабатывает дорожную карту.

«Как только дорожная карта будет разработана, тогда будут какие-то результаты и станет известно, когда российских туристов отправят домой», — добавил Колышкин.

9 декабря стало известно, что авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань из-за долгов туроператора «Жемчужная река». После этого Ростуризм сообщил, что застрявшие на Хайнане туристы из России вылетят на родину во вторник 11 декабря. Сами путешественники рассказали, что вместо вылета их увезли в другие гостиницы.