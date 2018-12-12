Более 5 тыс. россиян не могут попасть на Хайнань из-за долгов «Жемчужной реки»

Более 5 тыс. россиян не могут вылететь на китайский остров Хайнань из-за задолженности туроператора «Жемчужная река» перед авиакомпанией «ИрАэро». Об этом сказано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По предварительным подсчетам, туристов, которые не могут улететь из регионов на Хайнань по купленным турам в связи с неоплатой туроператором программ «ИрАэро» насчитывается свыше 5 тыс. человек, в одном только Красноярске в подвешенном положении оказались более тысячи туристов, оплативших путевки, но теперь лишившихся запланированного отдыха», — сказано в сообщении.

Как заявил 10 декабря заместитель гендиректора авиаперевозчика, «ИрАэро» создает антикризисный штаб для организации вылета из Китая россиян, имеющих обратные билеты данной авиакомпании.

Первый такой рейс был осуществлен 11 декабря — 369 российских туристов вернулись в Казань, вместо запланированного 8 декабря. В период с 11 по 14 декабря запланированы рейсы для 1165 туристов в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск.

При этом перевозка клиентов «Жемчужной реки» в китайские города приостановлена из-за долгов туроператора.

В Китае остаются 213 туристов от «Жемчужной реки», прилетевших рейсом авиакомпании Pegas Fly. Как пояснили в Росавиации, туроператор сфальсифицировал обратные билеты, а данный перевозчик не летает в Хайкоу с 26 ноября.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Ростуризм, на Хайнане находятся 258 туристов из Санкт-Петербурга и 352 туриста из Москвы, даты их вылета не уточняются. Россияне размещены в отелях, им обеспечено питание.

Против руководства «Жемчужной реки» Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.