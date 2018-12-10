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«ИрАэро» начала вывозить из Китая застрявших там туристов

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Авиакомпания «ИрАэро» в понедельник, 10 декабря, начала вывозить российских туристов из китайского города Хайкоу после задержки рейсов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Об этом сообщил заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов.

«Готовим вылет самолета и начинаем вывоз туристов. Первый [борт] в Казань летит. Планируем, что сейчас будем готовить самолет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, авиакомпания создает антикризисный штаб вылета самолета из Китая, «понимая, что «Жемчужная река» за это не заплатит».

9 декабря стало известно, что авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань из-за долгов туроператора. После этого Ростуризм сообщил, что застрявшие на Хайнане туристы из России вылетят на родину во вторник 11 декабря.

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