«ИрАэро» в среду вернет в РФ из Китая 12 туристов без обратных билетов

Авиакомпания «ИрАэро» планирует в среду, 12 декабря, вывезти 12 клиентов туроператора «Жемчужная река», у которых не оказалось обратного билета, с китайского острова Хайнань в Уфу. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации Сергей Извольский.

По его словам, в Росавиацию обратилась группа туристов, прилетавшая на Хайнань 23 ноября, у них оказались поддельные документы с датой вылета 8 декабря на несуществующий рейс Pegas Fly из города Хайкоу в московский аэропорт Жуковский.

«Росавиация обратилась в авиакомпанию «ИрАэро», которая согласилась сегодня своим рейсом вывезти этих туристов в количестве 12 человек с Хайнаня в Уфу», — цитирует Извольского ТАСС.

Он добавил, что сейчас туристы за собственный счет добираются по железной дороге до Хайкоу, откуда намечен вылет.

По словам представителя Росавиации, из Уфы в Жуковский их доставит авиакомпания Pegas Fly.

Ранее,11 декабря, Извольский сообщил, что «Жемчужная река» сфальсифицировала электронные билеты клиентов, которые направлялись из Москвы в Хайкоу рейсом авиакомпании Pegas Fly. Он пояснил, что туроператор сфальсифицировал обратные билеты, а данный перевозчик не летает в Хайкоу с 26 ноября.

К настоящему моменту из-за задолженности туроператора «Жемчужная река» перед «ИрАэро» более 5 тыс. россиян не могут вылететь с Хайнаня домой.