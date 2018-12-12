Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров два юридических лица, которые работали под брендом «Жемчужная река». Речь идет о компаниях «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес Трэвел».

Решение было принято в связи с отказом авиакомпании «ИрАэро» выполнять рейсы из российских городов на китайский остров Хайнань из-за долгов туроператора, сообщает «Интерфакс».

Как пояснила пресс-секретарь Российского союза туроператоров Ирина Тюрина, после исключения этих двух компаний из реестра туроператоров можно будет задействовать фонды «Турпомощи» для вывоза туристов, которые застряли на острове.

Она также рассказала, что на сайте туроператора размещена неверная информация о финансовых гарантиях «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес Трэвел» на общую сумму 80 млн рублей, из которых 60 млн якобы предоставляет страховая компания «Хоска». Последняя, как оказалось, не упоминалась в едином реестре туроператоров. Кроме того, в начале июня Центробанк РФ отозвал лицензию у этой компании.

11 декабря сообщалось, что «Жемчужная река» сфальсифицировала электронные билеты клиентов, которые направлялись из Москвы в Хайкоу рейсом авиакомпании Pegas Fly.

К настоящему моменту из-за задолженности туроператора «Жемчужная река» перед «ИрАэро» более 5 тыс. россиян не могут вылететь с Хайнаня домой.