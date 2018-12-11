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На Хайнане остаются около 200 клиентов туроператора «Жемчужная река»

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Около 200 вылетевших из Казани клиентов туроператора «Жемчужная река» остаются на китайском острове Хайнань и продолжают отдых. Их вылет в Россию состоится по запланированному графику.

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Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Госкомитета по туризму Татарстана Артура Абдрашитова. Он пояснил, что сегодня из Китая в Казань вернулись 373 туриста. Это первый самолет «ИрАэро» с россиянами, рейсы которых задержали из-за долгов туроператора.

Однако перевозчик отменил вылет рейса из Уфы на Хайнань, на который зарегистрировались 325 человек. Компания намеренно прекратилада ни перевозку клиентов туроператора «Жемчужная река», систематически не платившего деньги.

Ранее в пресс-службе «ИрАэро» заявляли, что только после полного погашения задолженности туроператором компания продолжит выполнение полетов.

По информации Минтранса РФ, на Хайнане находятся 1533 туриста от «Жемчужной реки», из них вылететь в Казань по графику 8 декабря не смогли 368 человек. Россиян разместили в отелях, им обеспечили проживание и питание.

Вылет остальных 1165 туристов в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск запланирован в период с 11 по 14 декабря.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против руководства турфирмы, бросившей своих клиентов в Китае.

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